東広島市では全国各地の日本酒が味わえる「酒まつり」が開かれ、多くの人で賑わいました。東広島市の秋の風物詩「酒まつり」。全国から集まった約800の銘柄の日本酒を楽しむことができます。飲み比べができる会場には多くの日本酒ファンがつめかけ、お目当ての一杯を堪能していました。■来場者（北海道から）「乾杯！もう最高ですね。天気もいいし」■来場者（岐阜から）「選びきれないぐらいの種類のお酒から選んで飲めるという