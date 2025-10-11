ニューストップ > 国内ニュース > 広島自動車道でマイクロバスが軽乗用車に追突、3台絡む多重事故 負傷… 国内の事件・事故 交通事故 広島県 時事ニュース 広島テレビニュース 広島自動車道でマイクロバスが軽乗用車に追突、3台絡む多重事故 負傷者1人 2025年10月11日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日、広島自動車道でマイクロバスが軽乗用車に追突した 押し出された軽乗用車が前にいた普通乗用車に追突したという この事故で、軽乗用車を運転していた40歳の男性が軽いけがをした 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分