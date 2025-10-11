【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）【映像】美女バレー選手、顔面直撃の衝撃スパイク「カワイイだけじゃダメですか？」発言で話題の美女バレー選手が、相手の顔面を直撃するまるで“かわいくない”強烈なスパイクを放ったシーンにファン、放送席が騒然となった。大同生命SVリーグ女子が10月10日に開幕し、昨季のレギュラーシーズンを6位で終えたヴィクトリーナ姫路は大阪マーヴェラス