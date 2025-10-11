タレント明石家さんま（70）と爆笑問題の太田光（60）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）に生出演。一度限りのコンビで漫才を披露した。太田はスタジオで紹介される前から「助けてくれ〜」とスタジオを暴れまくる定番芸を披露。さんまが「もうちょっと値打ちこかしたれ」と太田にツッコミを入れた上で仕切り直して漫才スタート。さんまは「今日は新人のつもりで。名前だけでも覚えてもらわなあかん」と切り出した。その上