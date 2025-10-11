元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で4日に公開された動画に出演。現役時に一番怖かった先輩の名前を明かした。赤星憲広氏○選手会長時代のエピソードも怖かった先輩について話すなかで、赤星氏が「僕が一番怖いなと思ってたのは矢野さんなんですよ」と名前をあげたのが、矢野燿大氏だった。矢野氏が怖かった理由について、赤星氏は「矢野さんってマスク越しじゃないですか? 僕ら野手には