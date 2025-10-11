セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）が１１日開幕し、ともにレギュラーシーズン２位のＤｅＮＡと日本ハムが先勝した。両チームは１２日の第２戦に勝つか引き分ければ、ファイナルステージ進出が決まる。第２戦の予告先発は、ＤｅＮＡがジャクソン、巨人が戸郷、日本ハムが北山、オリックスが宮城と発表された。日本ハム２―０オリックス――日本ハムは二回、郡司の二塁打を足がかり