高知市で開かれた伝統的なお座敷遊び「はし拳」の大会＝11日午後負けたらおちょこで日本酒を―。相手が握る箸の本数を当て合う高知の伝統的なお座敷遊び「はし拳」の全日本選手権大会が11日、高知市の体育館で開かれた。57回目の今回は63チーム190人が参加し、杯を傾けながら個人、団体戦を楽しんだ。箸を手首の内側に隠して向き合い、片方が「いらっしゃい！」と威勢よく腕を差し出すと勝負が始まる。観客が笑顔で見守る中