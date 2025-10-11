将棋の第5期白玲戦7番勝負の第5局は11日、札幌市で指され、先手の西山朋佳白玲（30）が127手で挑戦者の福間香奈女流六冠（33）を破り、対戦成績を3勝2敗とし、防衛に王手をかけた。第6局は18日に金沢市で行われる。