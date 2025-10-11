明日10月12日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「新宿DASH」奇跡の2大計画が始動！番組開始30年で初めてのカカオ栽培に挑戦。南国班長・松田元太（Travis Japan）が宮崎県でカカオ＆チョコ作りを学ぶ！松島聡（timelesz）と篠塚大輝（timelesz）は、東京・新宿の屋上でブドウ栽培に大奮闘！記録的猛暑からブドウを守れるか!?◆「俺が新宿カカオ、作ります！」松田元太がカカオ栽培を学びに宮崎へ番組開