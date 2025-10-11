INIが、11月19日(水)にリリースするニューシングル「THE WINTER MAGIC」の新ビジュアルを公開した。INI初のWINTER SINGLEとして届けられる今作のキャッチコピーは「Romantic Happy Holidays!この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のようなこの冬にぴったりのシーズナル作品となっている。公開された新ビジュアルはクラシカルな衣装や遊び心あふれる装いで、ホリデームード漂