KISS OF LIFEが、11月5日にリリースするJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』のアーティスト写真を公開。CDの収録内容（全6曲・全形態共通）も発表した。『TOKYO MISSION START』には日本オリジナル新曲「Lucky」に加え、魅力的なストリングスとアフロビートのリズムで日本のファンからも高い人気を誇る「Sticky」、”何事も恐れず自由に愛そう”というメッセージが込められた「Midas Touch」、韓国デビュー曲の「Shhh」の