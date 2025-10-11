本業のかたわらに筆をとり、江戸の文芸文化を花開かせた戯作者たち。その本業は様々であり、職業経験を創作に活かした者もいたことでしょう。今回はそんな戯作者の一人・感和亭鬼武（かんわてい おにたけ）を紹介したいと思います。果たして彼は何者なのでしょうか。武士から戯作者へ感和亭鬼武は宝暦10年（1760年）に誕生しました。本名は前野曼七（まえの まんしち。又は前野曼助）、元は一橋家（御三卿の一）に仕える勘定方だっ