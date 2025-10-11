BUMP OF CHICKENの新曲「I」が10月15日に配信リリースされることが決定した。楽曲「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲で、BUMP OF CHICKENにとって約1年ぶりの新曲となる。疾走感のあるサウンドの中で希望と焦燥が入り混じるBUMP OF CHICKENらしい仕上がり。なお、ジャケットは、『ヒロアカ』の主人公“デク”こと緑谷出久の鬼気迫る表情にクローズアップし