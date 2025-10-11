札幌では道南・知内町のグルメを味わい尽くすイベントが開かれています。（2025年10月11日）カキをアツアツに蒸しあげた「蒸し牡蠣」など知内自慢の食材を使ったグルメを食べ尽くすイベントが札幌で開催中です。会場では、知内町自慢のニラなどの特産品も購入でき知内の旬の味覚を楽しめます。訪れた人は「厚岸とか、なんかその辺りに負けないくらい大きいイメージですけど…すごい美味しかったです」蒸し牡蠣は1日2000個で