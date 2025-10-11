名探偵コナンの世界を体験しながら事件解決に挑む「リアル脱出ゲーム」が11日から長崎市で開かれています。 （参加者） 「頑張るぞ～！」 人気アニメ「名探偵コナン」とコラボした「リアル脱出ゲーム×名探偵コナン 残像の交信からの脱出」。 参加者はコナンたちとともに情報を集め、事件の真相を解き明かします。 シリーズ累計で230万人以上が参加し、コナンの世界に入り込んだかのような臨場感が人