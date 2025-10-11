「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人の杉内投手チーフコーチが試合後、先発の山崎が三回にボークとされた判定に疑問を呈した。山崎は二回に筒香に先制ソロを被弾し、三回も蝦名の適時打で２点目を奪われた。なおも１死一塁で一塁けん制をした際にボークを取られ、マウンド上で納得がいかないというように首をひねった。その後、２死一、三塁で筒香に右翼線へ適時