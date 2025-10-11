石破総理は10日、戦後80年の節目にあたり、所感を発表しました。「なぜ、あの戦争を避けることが出来なかったのか国民と共に考えたい」と退任直前に呼びかけた、所感の全文です。＜以下、全文＞「戦後80年に寄せて」【はじめに】先の大戦の終結から、80年が経ちました。この80年間、我が国は一貫して、平和国家として歩み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。今日の我が国の平和と繁栄は、戦没者を始めとする皆様の尊い