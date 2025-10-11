エプソン販売は、家庭用プロジェクターの新ブランド「Lifestudio（ライフスタジオ）」から、「EF-61／EF-62」、「EF-71／EF-72」、「EH-LS670」の5機種8モデルを2025年10月23日より順次発売します。 エプソンの「Lifestudio（ライフスタジオ）」シリーズは、プロジェクターの認識を「スクリーンデバイス」から「ライフスタイルプロダクト」へと変えていくというコンセプトのもと、「あなたの生活を輝かせるための空間と時間