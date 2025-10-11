Ｋ―ＰＯＰの４人組ガールズグループＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥが１１月５日にリリースする日本デビューアルバム「ＴＯＫＹＯＭＩＳＳＩＯＮＳＴＡＲＴ」のアーティスト写真を公開。アルバム内容を発表した。ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥは２０２３年７月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで話題を集め、日本でも注目を集める実力派アーテ