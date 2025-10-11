横浜地方気象台は１１日、台風２３号に関する気象情報を発表した。神奈川県内には１３日午前に最も接近する見通しで、１２日夜から三浦半島の東京湾側を中心に高波に注意するよう呼びかけている。気象台によると、台風２３号は１１日午後３時時点で奄美大島の東南東約１７０キロにあり、１時間におよそ１０キロの速さで北東へ進んでいる。中心気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３