ラグビーのリーグワン２部・花園（旧近鉄）は１１日、本拠地の東大阪市花園ラグビー場で新入団選手の記者会見を行った。今オフの補強の目玉は、南アフリカ代表ＳＯのマニー・リボック。２０２３年Ｗ杯フランス大会優勝も経験している２８歳の司令塔は「チームが昇格するのを手助けできれば」と意気込み、「自分の強みはアタックの能力。システムの中で周りの選手を使っていく」とゲームメイクに自信を見せた。新入団８選手によ