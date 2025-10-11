◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手が先発して７回１１５球を投げて４安打、９奪三振、無失点で勝利投手となり、ソフトバンクが待つＣＳファイナルステージ進出王手に貢献した。初回、２回と得点圏に走者を背負ったが、ともに三振を奪って無失点で切り抜けた。２回最後の広岡から４回先頭の中川まで５者連