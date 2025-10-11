【新華社ウルムチ10月11日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市は国慶節・中秋節連休（1〜8日）中、多くの観光客でにぎわった。大手オンライン旅行サイト「携程（トリップドットコム）」によると、連休期間中のウルムチ市の旅行予約件数は前年同期比26％増加した。特に人気を集めたのが「映えスポット」として話題の新疆国際大バザールで、1日あたりの来場者数は20万人を突破した。新疆ではインバウンドが観光市場の成長を