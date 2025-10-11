◇セCSファーストステージ第1戦巨人2―6DeNA（2025年10月11日横浜）巨人の主砲・岡本和真内野手（29）は360度ぐるりと真っ青に染まった敵地で3打数無安打1四球1三振。快音を響かせることはできなかった。4年ぶりのリーグ優勝を果たした昨年のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでは3位のDeNAに4度の申告敬遠を含む6四球と勝負を避けられ、チームは6試合でわずか9得点。チーム打率.170と貧打に泣いて下克上