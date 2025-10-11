ファッションイベント「TGC北九州2025」が11日、福岡県北九州市の西日本総合展示場で開かれ、人気バンド「マルシィ」がライブパフォーマンスを行った。TGC北九州のテーマ曲として書き下ろした「Romance」や、ヒット曲「ラブソング」など3曲を披露した。青色のペンライトで染まった客席を見て、ギターのshujiは「すごいね、なかなか見られない光景」と喜んだ。マルシィは福岡で結成されたバンドで、ボーカルの吉田右京は