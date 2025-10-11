俳優の小林薫が11日、都内で行われたオリジナルアニメ映画『ホウセンカ』公開記念舞台あいさつに登場し、小林がプライベートで起こしたという大逆転を告白した。【全身ショット】可憐な花柄ドレスで登場した満島ひかり死にかけのヤクザが起こす大逆転を描く本作にちなみ、実際に大逆転した経験についてトーク。小林は「昔、渋谷場外で馬券を買っていたんですけど、当たらなくて。腰を上げたくなくなって、知り合いにお金を渡し