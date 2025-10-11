公明党の連立離脱を受け、自民党山形県連会長の鈴木憲和衆議院議員は11日午後、報道陣の取材に応じ、「これまでの信頼関係がなくなるわけではない」と受け止めを話しました。公明党は10日に行われた自民党との党首会談で、政治とカネの問題を巡って十分な回答が得られなかったなどとして、連立からの離脱を通告。26年にわたって続いた協力関係が解消されました。自民党山形県連会長の鈴木憲和衆議院議員は11日午後、村山市で報道陣