今年度上半期に倒産した県内企業は、件数、負債総額ともに去年の同じ時期を上回りました。民間の調査会社、帝国データバンク富山支店によりますと、今年度上半期に倒産した県内の企業件数は54件で、去年の同じ時期から2倍近くに増加しました。負債総額は、57億8800万円と去年の同じ時期からおよそ15億円上回っています。地域別では、全国でも北陸の増加率が最も高く、なかでも富山の増加が押し上げました。