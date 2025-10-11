環境やエコについて楽しみながら考えるイベントがきょう、高岡市で開かれ、家族連れでにぎわいました。「超えた超えた、やばい」自転車で発電を体験するブースに。木の実や貝殻などで作品を作る工作ブース。「とやま環境フェア2025」は、脱炭素につながる新しい豊かな暮らし＝「デコ活」について学び実践することをテーマに毎年、開かれています。会場には、58の企業や団体が展示と体験のブースを通じて環