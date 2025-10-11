弟くんに笑顔で抱っこされているチワワさん、お母さんに抱っこされると…？まさかの表情を捉えた光景は記事執筆時点で184万回を超えて表示されており、5.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：弟に抱っこされると笑顔になる犬→母がやってみると…差がありすぎる『表情の変化』】 弟くんに笑顔で抱っこされる犬 Xアカウント『@731ten』に投稿されたのは、チワワの「てん」くんのお姿。 弟くんに抱っこしてもら