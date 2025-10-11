中国東方航空は、北京/大興〜マスカット線を11月30日に開設する。水・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間は北京/大興発が9時間55分、マスカット発が8時間。同路線は、中国東方航空のみが運航することになる。■ダイヤMU2051北京/大興（14：00）〜マスカット（19：55）／水・日MU2052マスカット（21：55）〜北京/大興（09：55+1）／水・日