コーラルグループは、中部国際空港に「ザ・コーラル・ファイネスト・ビジネスクラス・ラウンジ蔦」を10月18日にオープンする。コンセプトは「日本・愛知の魅力とタイのおもてなしを組み合わせた洗練されたラウンジ」で、読書スペースやコワーキングスペース、個人席やグループ用席等様々な座席スペースを設け、プレミアムダイニングではカオマンガイ、グリーンカレーなどの本格タイ料理、伝統的なタイミルクティー、地元愛知の食材