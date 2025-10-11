日本旅行は、「祝・創業120周年！日本旅行大感謝祭」を10月9日から11月20日まで開催する。 第1弾では割引クーポン配布、第2弾では公式LINEアカウントでプレゼント、第3弾はInstagramとXでプレゼント、第4弾はクーポンが当たるガラポンくじを実施する。11月20日からはブラックフライデーキャンペーンを開催する予定。JR・新幹線＋宿泊、飛行機+宿泊、国内宿泊を対象に、最大7,000円割引クーポンを配布する。出発期間は11月1日から20