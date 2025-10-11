松本清張作品が現代もなお広く読み続けられるのはなぜか。エッセイストの酒井順子さんは「松本清張は没後30年を経てなお生々しい現役感を放ち続けている。息の長い清張人気の陰に女あり、なのではないか」という――。※本稿は、酒井順子『松本清張の女たち』（新潮社）の一部を再編集したものです。新潮社提供1978年松本清張 - 新潮社提供■没後三十年経ても流行作家明治四十二年（一九〇九）に生まれた松本清張は、太宰治と同