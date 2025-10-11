ミヤマキリシマの来年の開花シーズンに向けて11日、雲仙市で保全活動が行われました。 長崎県の花で国の天然記念物にも指定されている「ミヤマキリシマ」。 保全活動は大手生命保険会社「メットライフ生命」が来年の開花シーズンに向け社会貢献として行い社員や大学生など約60人が雑草を刈り取りました。 （メットライフ生命保険 土持 保恵さん） 「（地域の）人口減少や高齢化で作業する人手が足りない。その手助