「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。２０２１年の東京五輪で女子日本代表を率い、ＳＡＧＡ久光の指揮を１６−１７シーズン以来に執る中田久美監督は初陣を落とした。第１セットはベンチ横の椅子に腰かけてじっくり戦況を見つめ、第２セットからは劣勢の中コートサイドに立