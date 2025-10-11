ロシアのプーチン大統領は１０日、来年２月に失効の期限が迫る米露間の核軍縮の枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」について「延長に向けた善意があれば、決定を下すには数か月あれば十分だ」と述べ、少なくとも１年間の延長を提案した。訪問先のタジキスタンでの記者会見で語った。プーチン氏は９月、米露の戦略核弾頭や運搬手段の配備数の上限などを定めた同条約の失効後、１年間は条約の数量制限を自主的に順守す