第3日、通算7アンダーで10位の米沢蓮＝横浜CCベイカレント・クラシック・レクサス第3日（11日・神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレとマックス・グレーサーマン（以上米国）が通算12アンダーの201で首位に並んだ。日本勢は65だった米沢蓮が7アンダーで10位につけた。金谷拓実は70で通算5アンダーの18位。28位から出た松山英樹は69で、比嘉一貴と並んで4アンダーの22位となった。金