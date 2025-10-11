人気YouTube動画「耳鳴り・難聴を解消する手もみセラピー」で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が自身の知見と体験をもとに、手もみセラピーの進め方を丁寧に紹介している。冒頭で音琶氏は、手のひらを押すだけで耳まわりの不調に向き合える方法として提示し、続けて「数日で音の感じが変わった」「1週間ほどで楽になったという声が寄せられている」と体験談を紹介。無理のない範囲で継続する姿勢を勧めている。 解説