元ＨＫＴ４８で女優の兒玉遥（２９）が１１日、都内で行われた著書「１割の不死蝶うつを卒業した元アイドルの７３０日」の発売記念イベントを開催した。アイドル時代にうつ病を患い、２度の休業。医者から「元気な姿に戻れる確率は１割」と言われながら乗り越えた経験を赤裸々につづった自身初の自叙伝となる。兒玉は「心を壊しちゃって、社会復帰ができる自信がないくらい弱っちゃった。そんな姿をこんなに赤裸々に描いた