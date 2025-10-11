ºë¶Ì¸©±ºÏÂ¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ë¤è¤êÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶âÂô¶¥ÇÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢Áí³Û487Ëü5092±ß¤ò´óÉí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç±«Èï³²¤Î¶âÂô¶¥ÇÏ¤Ë¸«Éñ¶â¡ÄÁ´¹ñ¸ø±Ä¶¥ÇÏ¼çºÅ¼Ô¶¨µÄ²ñ¤ÈNAR¤¬Â£Äè¡Ö¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×»Ù±ç¶â¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè6²ó±ºÏÂ¶¥ÇÏÂè5Æü¤ÎÂè9¥ì¡¼¥¹¤ò»Ù±ç¥ì¡¼¥¹¡Ö¶âÂô¶¥ÇÏÂç±«ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç ÁÖ½©ÆÃÊÌ¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö³º¥ì¡¼¥¹¤ÎÇäÆÀ¶â9659Ëü6300±ß¤Î5¡ó¤Ë¤¢¤¿