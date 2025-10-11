【モデルプレス＝2025/10/11】タレントのなえなのが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】なえなの、カーディガンずらしコーデで美肌際立つ◆なえなの、素肌披露ブロンドヘアに合わせたハイトーンのコーディネートに身を包んだなえなの。シャギー素材のカーディガンを肩からずらした着崩しファッションで美し