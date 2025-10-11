カップルの絆を深める温泉旅行。二人きりでほっこり楽しむためには、どんな準備が必要なのでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「彼氏との初温泉で失敗しないための事前準備」をご紹介します。【１】生理の予定日と被らないか確認する「心おきなく楽しめなくなってしまうので、怪しければ日程調整をお願いしたほうがいいと思います」（20代女性）というように、予測される