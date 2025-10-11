◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人が第１戦を落として崖っぷちに立たされた。先発の山崎伊織投手が６回４失点で黒星。打線はわずか２安打に終わった。杉内俊哉投手チーフコーチは山崎について「勝負にいって打たれたら仕方ない」と振り返り、警戒した中での失点に「序盤に点を取られましたけど、粘り強く投げてくれたと思います。仕方な