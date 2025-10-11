任期満了に伴い12月に行われる静岡･富士市長選挙に、元富士市議の市川真未氏が10日、立候補を表明しました。富士市長選挙への立候補を表明したのは、元富士市議会議員の市川真未氏37歳です。市川氏は、富士市出身でオーストラリアやインドなど海外勤務を経て2023年の富士市議選で初当選しています。会見では、海外の民間企業で働いた経験と市議としての実績を生かし、世界に誇れる富士市にしたいと抱負を述べました。（市川