2025年が明けて間もなく、ハチワレ猫の「こねぎ」くん（男の子）は、ともさん（@reno_1128）の家の前に現れました。まだ生後推定4カ月。真冬の寒さの中、ひとりぼっちで過ごしていたといいます。【写真】まるで別猫！？ふっくら凛々しいイケニャンへ大変身「1月中旬、『家の前に小さな子がいる』と家族の間で話題になりました。冬で雪もチラついていて、寒さをしのぐために自転車置き場にしている物置の中にすみ着いてしまったん