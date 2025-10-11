みなさんが掃除機を使って掃除をする頻度はどのくらいですか。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「掃除機」に関する調査によると、6割強が「週1回以上」掃除をしていることがわかりました。【グラフ】「掃除機で掃除をする頻度」を見る調査は、同社のアンケートモニター1万1576人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。調査の結果、全体の85.0％が「掃除機で掃除をする」と回答。そのうち「