3連休初日の11日、JR山形駅では鉄道まつりが行われ、山形新幹線にちなんだ名前の人達が大集合しました。 【写真を見る】JR山形駅で鉄道まつり山形新新幹線にちなんだ名前の人たちが大集合！ 「出発進行～」 山形新幹線E3系「つばさ」は年内に運行を終了し、新型車両E8系に完全移行します。 そのバトンパスを盛り上げようと「つばさ、つなぐ。」プロジェクトが行われています。そうした中、山形駅に集結したのは・・