＜スタンレーレディスホンダ２日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞中学3年生のアマチュア・赤穂未来が5バーディ、ボギーなしの「67」で回り、トータル5アンダーの17位タイで予選通過を果たした。先週の「日本女子オープン」がレギュラーツアー初出場ながら、自身出場2試合目で初の決勝ラウンドに進出。中学生の予選通過は昨年「住友生命Vitalityレディス東海C」の廣吉優梨菜以来となった。【写真