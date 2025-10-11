＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞横浜CCで行われた昨年の日本ツアー「横浜ミナト Championship ?Fujiki Centennial?」で優勝を果たした26歳・米澤蓮。PGA仕様に姿を変えた今大会でも、その相性の良さは変わらないようだ。【写真】松山英樹のジャンプ力がすごい件時折、強い雨が降りつける厳しいコンディションの中、この日のベストスコアとなる7バーディ・1ボギー